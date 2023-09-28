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Полицейский устроил погоню за курицей-нарушительницей – курьезное видео

21:19, Сегодня
Мировые новости
курица
Фото: Pixabay
По словам правоохранителя, после этого его коллеги-офицеры дали ему прозвище «Петух».

В США нательная камера полицейского записала, как он преследовал курицу, которая совершила незаконно проникновение на территорию.

Об этом сообщает UPI.

Офицер полицейского управления Джонсборо Натан Суиндл прибыл в дом Тии Дулани, которая заметила на крыльце дома цыпленка, отказывающегося уходить. Правоохранитель более четырех минут преследовал курицу по парковке многоквартирного дома.

«Я пытался немного отогнать ее, и она улетела, и я подумал: «Чувак, мне нужно ее поймать», и сразу же побежал", – поделился Суиндр.

Полицейское управление Джонсборо опубликовало видео погони с нательной камеры. По словам правоохранителя, после этого его коллеги-офицеры дали ему прозвище «Петух».

Также "Курсор" сообщал, что уникальное и единственное в своем роде животное заметили в Америке.

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