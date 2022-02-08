Полиция арестовала троих в подозрении в нападении на еврея на митинге в Орландо

Полиция округа Ориндж, штат Флорида, арестовала трех мужчин, обвиненных в насилии и воровстве во время неонацистского митинга в Орландо, который попал в заголовки национальных газет.

Трое мужчин задержаны полицией по обвинению в нанесении побоев, однако им будут предъявлены обвинения за преступления на почве ненависти. Один из них также обвиняется в краже.

Об этом сообщает Jewish News.

29 января 20 человек, которые идентифицируют себя как неонацисты, устроили митинг и выкрикивали оскорбления в адрес прохожих. Однако они перешли от слов к действиям, когда к ним обратился еврей.

Мужчина вышел из машины, заявил, что он еврей, после чего на него распылили перцовый баллончик, а также избили и отобрали телефон.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в Deutsche Welle уволили пятерых сотрудников после расследования об антисемитизме на рабочем месте.

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