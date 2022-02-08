Полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже и продаже антиквариата

Под Шхемом арестован человек, подозреваемый в краже тысяч археологических артефактов разных периодов.

После завершения тайного расследования и длительного наблюдения подозреваемый вор древностей был арестован недалеко от Шхема (Наблус).

Об этом сообщает Israel National News.

Этот человек подозревается в краже и продаже тысяч редких артефактов на сотни тысяч шекелей.

Операция, которая проходила в течение нескольких месяцев, включала сотрудничество между пограничной полицией, отделом археологии гражданской администрации, подразделением по координации и связи Шхема и силами ЦАХАЛа. Гражданская администрация арестовала подозреваемого и конфисковала археологические находки, относящиеся к разным периодам истории Израиля.

Среди конфискованных находок были археологические предметы персидского периода, эллинистического периода и монеты периода Великого еврейского восстания, а также оборудование, которое подозреваемый использовал для кражи древностей.

Генерал Фарес Атила сказал: «Гражданская администрация продвигает многие процессы, открытые и тайные, с целью сохранения археологии в Иудее и Самарии. Это важная и значительная операция по сокращению цепочки продаж древностей».

В настоящее время завершается подготовка обвинительного акта, который будет представлен военной прокуратуре.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что археологи обнаружили древнеримское кладбище с множеством обезглавленных скелетов.

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