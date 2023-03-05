Полиция раскрыла интересную деталь, которая помогла найти босса мафии «Коза ностра»

В Италии правоохранители смогли найти главаря сицилийской мафии «Коза ностра» Маттео Мессину Денаро с помощью зашифрованной записки, спрятанной в ножке стола в доме его сестры.

Об этом сообщает BBC News.

Полиция опубликовала 57-страничный ордер, посвященный аресту сестры мафиози 67-летней Розалии Мессины Денаро. В ее доме, находящемся в сицилийской коммуне Кастельветрано, нашли записку.

В дом к женщине пришел оперативник под прикрытием, чтобы установить прослушивающее устройство. Тогда же он нашел на записку, завернутую внутрь алюминиевой ножки стола.

Правоохранитель сфотографировал находку, которая называется «пиццино» – послание, написанное с помощью шифра, которое применяет мафия для коммуникации на высоких уровнях. Такими записками Денаро общался со своими родными и близкими.

Расшифровка письма показала, что в нем шла речь о борьбе Денаро с раком прямой кишки. 16 января этого года мафиози задержали в частной клинике в Палермо, о чем мы писали здесь.

Расследование показало, что 67-летняя выполняла функции казначея группировки. В «пиццино» ее назвали «Фраголино» или «большая клубника».

Брат написал своей сестре, чтобы она сжигала записки, но та не прислушалась. В итоге были задержаны как мафиози, так и его родственница.

«Историческое задержание (Маттео Мессину Денаро – ред.) стало возможным благодаря записке, которую женщина по неосторожности сохранила, хотя и спрятала», – рассказали правоохранители.

Ранее «Курсор» рассказывал, что хранил в своем тайнике задержанный босс итальянской мафии.