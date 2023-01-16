В Италии задержали главаря мафии, скрывавшегося от полиции 30 лет

Сотрудники итальянской полиции на Сицилии арестовали главаря мафии «Коза ностра» Маттео Мессину Денаро, который скрывался около 30 лет.

Об этом сообщил министр обороны Италии Гвидо Кросетто в Twitter.

Он написал, что мафиози наконец пойман и поздравил полицию, судебную систему и тысячи людей, которые каждый день работают в тишине, чтобы защитить справедливость.

Маттео Мессину Денаро схватили в здании частной клиники в провинции Трапани, где он должен был проходить лечение. Другие детали задержания пока неизвестны.

Отметим, что ассоциация преступных групп «Коза ностра» действует на Сицилии с начала XIX века, превратившись в начале XX века в международную организацию. Первоначально организация занималась защитой владельцев апельсиновых плантаций и дворян, владевших крупными земельными участками, в основном от самих же бандитов. Позже Коза ностра расширила арсенал своей деятельности, став преступной группировкой во всех отношениях. С XX века главным направлением деятельности Коза ностры стал бандитизм.

«Курсор» писал ранее, что человек, считающийся одним из самых разыскиваемых главарей израильских банд, был арестован во время обыска дома в шикарном пригороде Йоханнесбурга, где, по словам южноафриканских властей, они также нашли оружие, наркотики и фургон, оборудованный для пыток.

Еще мы писали, что в Азуре возле заправки неизвестные расстреляли двоих мужчин, одним из которых был глава грузинской мафии в Израиле Бени Шломо.