В США договорились о санкциях против России, если она вторгнется в Украину

Анонимные источники заявляют, что у США готовы конкретные санкции против России.

Соединенные Штаты в основном определились с вариантами санкций против России в случае ее вторжения в Украину и будут готовы ввести их, как только подкатятся танки, заявили в среду высокопоставленные чиновники администрации Байдена.

Об этом пишет Reuters.

Эти чиновники, говорившие на условиях анонимности, сообщили небольшой группе репортеров, что санкции соответствуют клятве президента Джо Байдена ударить по России тяжелыми экономическими последствиями, если она вторгнется в Украину.

«У нас есть не просто теоретические варианты, о которых написаны заметки», — сказал один из чиновников. «У нас есть готовые санкционные цели, которые будут введены, как вы говорите, когда танки пересекут границу».

Чиновники не стали описывать готовые к принятию меры, но другие источники сообщили, что обсуждения с союзниками и партнерами в Европе и Азии включали целый ряд рассматриваемых торговых ограничений.

Рассматриваемые ограничения могут затронуть американские товары, экспортируемые в Россию, и некоторые товары иностранного производства, подпадающие под юрисдикцию США.

Курсор ранее писал, что РФ проводит новые полномасштабные военные учения на границе с Украиной. Министерство обороны России объявило о начале новых военных учений в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях у границы с Украиной. Согласно пресс-релизу оборонного ведомства, в учениях задействованы 3 тысячи военных.

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