Польша договаривается с США об участии в программе совместного использования ядерного вооружения

Польская сторона утверждает, что такое сотрудничество необходимо для противодействия угрозам рф.

Польша договаривается с Соединенными Штатами об участии в программе совместного использования ядерного вооружения.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление президента Анджея Дуды изданию Gazeta Polska, пишет Милитарный.

Польская сторона утверждает, что такое сотрудничество необходимо для противодействия угрозам рф*.

“Первая проблема заключается в том, что у нас нет ядерного оружия. Нет никаких признаков того, что мы, Польша, получим его в наши руки в ближайшем будущем. Всегда есть потенциальная возможность принять участие в программе совместного использования ядерного вооружения», – сказал Анджей Дуда.

Президент Польши добавил, что он говорил с американскими лидерами о том, рассматривают ли Соединенные Штаты возможность привлечения Варшавы в эту программу. По его словам, сейчас эта «тема открыта» для переговоров.

Программа совместного использования ядерного оружия является частью политики ядерного сдерживания НАТО. Она позволяет странам-членам, не имеющим такого оружия, участвовать в планировании его применения.

Страны-участники этой программы консультируются и принимают совместные решения по выполнению ядерного оружия.

Также страны-участники хранят у себя технику и оборудование, необходимое для использования ядерного оружия, в том числе боевые самолеты, способные нести ядерные боеприпасы.

Эти страны также хранят ядерное оружие на своей территории.

В настоящее время ядерный потенциал имеют только три государства НАТО: США, Великобритания и Франция. Однако только Соединенные Штаты предоставляют возможность другим странам участвовать в программе совместного использования.

Курсор писал ранее, что пакет санкций, принятый ЕС 21 июля 2022 года против президента рф путина и российского режима, был включен в законодательство Норвегии и вступил в силу в этой стране.

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