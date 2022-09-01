Польша будет требовать от Германии $1,3 трлн репараций из-за Второй мировой войны

Польский политик Ярослав Качиньский заявил, что правительство намерено добиваться от Германии компенсации в размере 1,3 триллиона долларов за вторжение и оккупацию Польши в период Второй мировой войны.

Качиньский, возглавляющий партию «Право и справедливость», сделал это заявление в связи с выпуском доклада о том, во что полякам обошлось время, проведенное в нацистской оккупации.

Об этом сообщает Rzeczpospolitą.

«Мы не только подготовили отчет, но и приняли решение о дальнейших шагах. Мы обратимся к Германии, чтобы начать переговоры о репарациях», – заявил Качиньский и добавил, что это будет «долго и нелегко», но завершится успехом.

В Польше оценивают ущерб, понесенный в период Второй мировой войны, в размере 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн). Человеческие потери составили 5,2 млн человек, прямой материальный ущерб – 797 млн злотых, в сфере культуры Польша потеряла на 19 млн злотых, а в банковской сфере – 89 млн злотых. Отдельный пункт посвящен страховым убыткам.

«Принято решение обратиться за репарациями к Германии. Заявлять о них – обязанность Польши», – рассказал Качиньский.

В свою очередь в Берлине утверждают, что страны Восточного блока получили компенсации после войны. Также отмечается, что территории, которые Польша потеряла на востоке из-за смены границ, компенсировали некоторыми довоенными землями Германии. Именно поэтому руководство последней считает вопрос закрытым.

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