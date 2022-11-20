Польша подтвердила решение не пускать рф на заседание ОБСЕ

По мнению Варшавы, решение россии как государства-участника ОБСЕ вести неспровоцированную полномасштабную захватническую войну против Украины является беспрецедентным шагом.

Польша, председательствующая в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), защищает свое решение не давать визу российскому министру иностранных дел сергею лаврову* для участия в министерской встрече ОБСЕ, которая состоится в Лодзи в начале декабря.

Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что ротационное президентство Польши в ОБСЕ заявило, что россия своей войной против Украины разрушает основы ОБСЕ.

«Решение россии как государства-участника ОБСЕ вести неспровоцированную полномасштабную захватническую войну против Украины является беспрецедентным шагом. В течение всего года москва вместо того, чтобы работать над укреплением ОБСЕ, настойчиво разрушала ее основы», – говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, Польша достойна того, чтобы быть представлена в G20 и заменить там россию. Об этом заявил заместитель министра культуры и национального наследия Польши Ярослав Селлин.

По его словам, в экономических рейтингах Польша занимает примерно 20-е место в мире, тогда как геополитическое значение Варшавы значительно выросло благодаря помощи, предоставленной Украине.

«А россия должна быть признана террористическим государством, которому не месте в G20”, – сказал Селлин.

Также Курсор информировал о том, что на фоне ракетной атаки рф по Украине российская делегация была выгнана с саммита G20, проводившегося на Бали (Индонезия). Представителей государства-агрессора попросили покинуть саммит, в том числе министра иностранных дел россии сергея лаврова.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!