Польша хочет заменить россию в G20

В экономических рейтингах Польша занимает примерно 20-е место в мире, тогда как геополитическое значение Варшавы значительно выросло благодаря помощи, предоставленной Украине.

Польша достойна того, чтобы быть представлена в G20 и заменить там россию*.

Об этом в интервью «Польскому радио» заявил заместитель министра культуры и национального наследия Польши Ярослав Селлин.

По его словам, в экономических рейтингах Польша занимает примерно 20-е место в мире, тогда как геополитическое значение Варшавы значительно выросло благодаря помощи, предоставленной Украине.

«А россия должна быть признана террористическим государством, которому не месте в G20”, – сказал Селлин.

Как сообщал Курсор, на фоне ракетной атаки рф по Украине российская делегация была выгнана с саммита G20, проводившегося на Бали (Индонезия). Представителей государства-агрессора попросили покинуть саммит, в том числе министра иностранных дел россии сергея лаврова.

Также Курсор информировал о том, что президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита G20 озвучил украинскую «формулу мира». По его словам, «Минска-3» не будет, потому как к россии больше нет доверия и она сразу нарушит все договоренности.

Зеленский подчеркнул, что украинская формула мира основана на гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также на выведении российских войск с оккупированных территорий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!