Польша предлагает выгнать россию из МАГАТЭ

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва предлагает лишить российскую федерацию* статуса члена Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ответ на оккупацию украинских территорий.

Об этом она сказала во время выступления на генеральной конференции МАГАТЭ в Вене в понедельник.

По словам Москвы, россию нужно заставить соблюдать международное право. Для этого представительница Польши предложила подготовить более жесткие санкции против кремля.

«В то время, когда мы здесь сидим, территории Украины оккупированы российскими войсками. Мы требуем дерусификации оккупированных территорий и демилитаризации. До этого времени членство россии в МАГАТЭ должно быть приостановлено. Если они не выполнят эти условия, их следует исключить из организации», – заявила министр.

Как сообщал Курсор, Польша готовится к войне с россией. Так, по словам заместителя министра обороны страны Марцина Оцепы, вторжение российских войск на территорию Польши реально уже через 3 года.

Таким образом, он допускает, что через несколько лет — от 3 до 10 — Польша рискует стать жертвой российского вторжения. Многое будет зависеть от того, чем закончится война рф против Украины.

«Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии», — заявил Оцепа.

Также Курсор информировал о том, что Словакия подписала соглашение с Чехией и Польшей, согласно которому те будут вместе охранять ее воздушное пространство, пока Братислава выводит из эксплуатации свои истребители МиГ-29 для отправки в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!