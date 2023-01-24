Польша выдвинула ЕС требование за поставку танков Украине

Польша обратится к ЕС с просьбой о компенсации стоимости танков Leopard 2, которые она хочет отправить Украине, заявил во вторник премьер-министр Польши.

«Мы подадим заявку на возмещение в Европейский Союз, это будет еще одним испытанием доброй воли», — заявил Матеуш Моравецкий на пресс-конференции.

Моравецкий сказал, что надеется на быстрый ответ Германии по поводу того, может ли Варшава реэкспортировать танки. «Я надеюсь, что этот ответ из Германии придет быстро, потому что немцы медлят, изворачиваются, действуют так, что это трудно понять. Мы видим, что они не хотят помогать Украине защищаться в более широком смысле», — сказал он.

Напомним, что в настоящее время Германия получила официальный запрос Польши на реэкспорт танков Leopard в Украину, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Окончательное решение о том, даст ли Германия разрешение, будет принято в канцелярии в Берлине, заявил сегодня во вторник высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел. «В конце концов решение, очевидно, будет принято в канцелярии при согласии правительства» , — заявил госсекретарь министерства иностранных дел Тобиас Линднер на оборонной конференции в Берлине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что альянс скоро найдет решение по танковому вопросу. «В этот поворотный момент войны мы должны предоставить Украине более тяжелые и совершенные системы, и мы должны сделать это быстрее», — сказал Столтенберг.

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