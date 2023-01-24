Стало известно, кто в Германии будет принимать окончательное решение по танковому вопросу с Украиной

Окончательное решение о том, направит ли Германия танки Leopard в Украину или позволит другим странам сделать это, будет принято в канцелярии в Берлине, сообщил во вторник высокопоставленный чиновник МИД.

«В конце концов, решение, очевидно, будет принято в канцелярии при согласии правительства», — заявил госсекретарь министерства иностранных дел Тобиас Линднер на оборонной конференции в Берлине, организованной Handelsblatt.

«Я считаю, что позиция моего министра в этих дебатах хорошо известна», — добавил он, сообщает Reuters, имея в виду министра иностранных дел Анналену Бербок, которая заявила в воскресенье, что Германия не будет стоять на пути других стран, поставляющих танки Leopard 2 Киеву.

По словам Линднера, на данный момент правительство Берлина ожидает, подадут ли страны запросы на реэкспорт Leopard 2, которые затем будут переданы в совет национальной безопасности Германии, и он уже будет принимать решения по таким запросам.

Польша заявила, что уже отправила такой запрос, и Германия получила его сегодня утром.

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