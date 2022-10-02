Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью

По словам представителей польских спецслужб, нелегальный въезд в Польшу в настоящее время невозможен. Польская граница сегодня – самая защищенная в Европе.

Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью.

Об этом сообщил представитель польских спецслужб Станислав Жарын, информирует Радио Свобода.

«Нелегальный въезд в Польшу в настоящее время невозможен. Польская граница сегодня – самая защищенная в Европе», – сообщил Жарын.

Издание напоминает, что строительство стены на белорусско-польской границе обошлось примерно в 1,6 миллиарда злотых (около 330 миллионов евро).

«Строительство ограждения началось осенью 2021 года из-за резко выросшего потока мигрантов, которые пытались нелегально попасть в ЕС через Беларусь. Тогда представители Евросоюза обвинили Александра Лукашенко в «контрабанде» мигрантов в ответ на санкции Брюсселя за жестокое подавление протестов после президентских выборов в Беларуси в 2020 году», — говорится в статье.

Издание напоминает, что о решении построить защитный барьер на границе с Беларусью также объявили литовские власти. Страна завершила строительство стены в августе 2022 года. Длина заградительного сооружения – 502 км, это пятиметровый в высоту бетонный забор с колючей проволокой.

Как сообщал Курсор, Польша предлагает выгнать россию из МАГАТЭ. Так, по словам министра климата и окружающей среды Польши Анны Москвы, россию нужно заставить соблюдать международное право. Для этого представительница Польши предложила подготовить более жесткие санкции против кремля.

Также Курсор информировал о том, что Польша готовится к войне с россией.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!