Польша завершила строительство забора на границе с Беларусью: обнародованы фото

«Польская граница сегодня наиболее защищена в Европе», – сообщил чиновник.

Польша завершила строительство защитного барьера на границе с Беларусью, который должен оградить страну от нелегального проникновения.

Об этом сообщил уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарин.

Polska skończyła budowę bariery ochronnej na granicy z Białorusią. Nielegalne przedostanie się do Polski jest obecnie niemożliwe. Polska granica jest dziś najlepiej chroniona w Europie. pic.twitter.com/LxC9fwXIuc — Stanisław Żaryn (@StZaryn) October 1, 2022

«Польша завершила строительство защитного барьера на границе с Беларусью. Нелегальный въезд в Польшу теперь невозможен. Польская граница сегодня наиболее защищена в Европе”, – написал он.

О возведении первой части стены в Польше сообщили в июне. Тогда отчитались о строительстве 140 км заграждения.

Обустройство границы началось в феврале 2022 года. Забор высотой пять метров должен был быть длиной около 200 километров.

Общая стоимость проекта вместе с техническим оснащением оценивалась в 1,6 млрд злотых (около 400 млн долларов).

Стена оснащена электронными средствами, которые выявляют нарушителей и сигнализируют о попытках пересечения границы.

Сначала стену начали возводить из-за миграционного кризиса, когда в августе 2021 года польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь более 40 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки.

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