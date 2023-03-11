Поляки планируют создать самую большую сухопутную армию в Европе

Польша намерена создать крупнейшую сухопутную армию в Европе, чтобы противостоять возможной угрозе со стороны российской федерации*. После начала войны в Украине, правительство Польши поняло, что подобная ситуация может произойти и с ними, поэтому они решили провести крупномасштабное перевооружение своих вооруженных сил.

Подробнее об этом информирует The Telegraph.

Польша намерена потратить в 2023 году на оборону 4% своего ВВП, что в два раза больше, чем требуется стандартами НАТО, и станет самым высоким показателем в Альянсе на душу населения. Некоторые контракты на поставку нового вооружения были заключены Польшей еще до начала вторжения россии, но оно только ускорило процесс и побудило к подписанию новых соглашений.

Поляки уже заключили заказы на 1000 танков K2 из Южной Кореи и 250 Abrams из США, что сделает Польшу обладателем самой большой танковой армии в Европе. Кроме того, страна усилит свою артиллерию, приобретет ударные вертолеты AH-64E, боевые самолеты и систему ракетной артиллерии HIMARS. Польша также планирует увеличить численность своей армии до 300 тысяч военных.

Ранее «Курсор» информировал, что Польша на период войны готова принять у себя культурные ценности из Украины. Представитель польского министерства культуры заявил о том, что страна готова помочь Украине сохранить свое культурное наследие на период войны, в частности согласна хранить ценные артефакты на своих складах в библиотеках и в архивах музеев.

Напоминаем, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что если Украина не получит оружие в ближайшие недели, путин может победить.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!