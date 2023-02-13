Если Украина не получит оружие в ближайшие недели, путин может победить — президент Польши

По словам Анджея Дуды, потенциальное нападение россии на Польшу было бы нападением россии на НАТО.

Украина должна получить военную технику от западных союзников в ближайшие недели, в противном случае россия* может выиграть войну.

Об этом в интервью французскому Le Figaro заявил президент Польши Анджей Дуда.

На вопрос, могут ли россияне все-таки выиграть войну, Дуда допустил, что это возможно, если Украина не получит помощь очень срочно.

«У них нет современной военной инфраструктуры, но у них есть люди. Если мы не пришлем военную технику в Украину в ближайшие недели, путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится», — сказал президент Польши.

Он напомнил, что потенциальное нападение россии на Польшу было бы нападением россии на НАТО.

«Когда Соединенные Штаты подверглись нападению в 2001 году, все союзники выступили на стороне американцев, чтобы бороться с террористами. Мы считаем, что если бы произошло нападение на страну НАТО, какой бы она ни была, ответ был бы одинаковым: быстрым и решительным», — добавил Дуда.

Курсор писал ранее, что Украина пока не переносила войну на сторону врага, но меры кремля заставляют задуматься. Украинские военные обещают, что в 2023 году в рф будет еще больше взрывов и неожиданных «воспламенений».

Еще мы писали, что российская федерация не оставляет попыток захватить новые украинские территории, но наступательного потенциала у нее не хватает, поэтому оккупанты занимают оборонительные позиции.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины, но делают это с паузами, поскольку испытывают дефицит боеприпасов и ищут советские снаряды по всему миру.