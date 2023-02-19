В NBC рассказали, какую помощь Китай мог предоставить россии

Многие государства осудили российскую агрессию против Украины, но есть страны, которые пытаются публично сохранить нейтралитет в отношении военного конфликта, в частности так делает Китай. Однако американские чиновники сообщили журналистам, что КНР может предоставлять помощь российским захватчикам.
Об этом пишет NBC.
По их словам, в США обеспокоены тем, что китайская сторона может отправлять в рф* летальное оружие. Ранее КНР уже поддерживали кремль, в частности распространяли его пропаганду, рассказывая о причинах, почему россия начала против Украины полномасштабную войну.
Американские официальные лица подчеркнули, что Китай для весеннего наступления россиян также мог передать форму или даже бронежилеты. Других подробностей журналистам рассказывать не стали.
Совет национальной безопасности отказался комментировать этот инцидент.
«Курсор» писал ранее, что по словам госсекретаря КНР, Пекин обеспокоен «продолжительностью и масштабами кризиса», вызванных войной в Украине, и хотя Китай напрямую не задействован в конфликте, он «не собирается сидеть, сложа руки».
Еще мы писали, что Китай сожалеет, что российско-украинские переговоры в начале войны были прекращены под вероятным влиянием «каких-то сил», не хотевших материализации мирных договоренностей.
Напомним, что постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил во время заседания Совета Безопасности ООН, что недавние замечания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в отношении поведения Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе являются «безответственными» и «безосновательными».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!