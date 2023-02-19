В NBC рассказали, какую помощь Китай мог предоставить россии

Многие государства осудили российскую агрессию против Украины, но есть страны, которые пытаются публично сохранить нейтралитет в отношении военного конфликта, в частности так делает Китай. Однако американские чиновники сообщили журналистам, что КНР может предоставлять помощь российским захватчикам.

Об этом пишет NBC.

По их словам, в США обеспокоены тем, что китайская сторона может отправлять в рф* летальное оружие. Ранее КНР уже поддерживали кремль, в частности распространяли его пропаганду, рассказывая о причинах, почему россия начала против Украины полномасштабную войну.

Американские официальные лица подчеркнули, что Китай для весеннего наступления россиян также мог передать форму или даже бронежилеты. Других подробностей журналистам рассказывать не стали.