Стало известно, сколько Великобритания отправит Украине дополнительных РСЗО M270

Великобритания передаст Украине три системы залпового огня и «значительное» количество ракет. Об этом заявил Бен Уоллес, министр обороны страны, на международной конференции по оказанию помощи Украине в Копенгагене.

Уоллес не уточнил конкретный тип РСЗО, но журналисты подчеркивают, что Великобритания уже предоставила ВСУ три пусковые установки с характеристиками, аналогичными американским системам HIMARS. В британских РСЗО используются те же ракеты, которые могут вести огонь с дальности 80 км.

Очевидно, что речь идет о РСЗО M270. Армия называет эти установки старшим братом HIMARS и успешно использует их в боях против российских захватчиков.

Великобритания очень довольна тем, насколько эффективно ВСУ используют современные РСЗО, предоставленные Западом. По словам министра, армия прекрасно понимает, какие цели нужно поражать.

«Курсор» писал ранее, что российские оккупанты хотят провести на временно оккупированных территориях псевдореферендумы, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на такое заявление.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!