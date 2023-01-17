В Кении мужчина инсценировал свое похищение, но не дождался выкупа и вернулся домой

Мужчина несколько дней скрывался в недостроенном здании и у друзей.

22-летний житель Авендо (Кения) решил инсценировать свое похищение, но выкупа так и не дождался, поэтому вернулся домой и был арестован сотрудниками полиции.

Об этом сообщает Miragenews.

Мужчина связался со своей матерью, представившись похитителем, и потребовал у нее выкуп в размере 20 тысяч кенийских шиллингов (160 долларов). Но женщина на следующий день пошла и сообщила о звонке в полицию. «Похищенный» несколько дней скрывался в недостроенном здании и у друзей, но вскоре понял, что мать не собирается искать деньги и отдавать выкуп, поэтому был вынужден вернуться домой.

После задержания мужчина сказал, что хотел получить от матери денег, чтобы оплатить учебу, но женщина подчеркнула, что у сына долгов нет.

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