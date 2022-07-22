В Бразилии похитили израильского бизнесмена

Бизнесмен после похищения смог связаться со своими родными. Он сказал, что похитители требуют выкуп. Только тогда они якобы готовы отпустить израильтянина.

Министерство иностранны дел и посольство Израиля получили сообщение о похищении в Бразилии израильского бизнесмена.

Об этом пишет телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

«В последний раз этого человека видели вчера днем, а сегодня он связался со своей семьей и сказал, что его похитили, а похитители требуют выкуп. Насколько известно на данный момент, мужчина был похищен и задержан криминальными элементами страны», — написали администраторы канала.

Согласно другим источникам, похищенный – это владелец сети магазинов драгоценностей и бижутерии. Подробности инцидента выясняются.

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