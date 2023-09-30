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Популярный лоукостер отменяет тысячи зимних рейсов, названа причина

09:38, Сегодня
Мировые новости
самолет, посадка самолета
Фото: Pixabay
Пассажирам, которые уже забронировали билеты на зимнее расписание, обещают вернуть деньги.

Популярная ирландская авиакомпания Ryanair вынуждена внести изменения в свое зимнее расписание и отменить тысячи рейсов в нескольких направлениях из-за дефицита самолетов.

Об этом сообщает RSVP Live.

К зимнему сезону лоукостер планировал получить 27 новых воздушных суден Boeing, но из-за определенных задержек компания получит всего 14, а это недостаточно, чтобы обслужить все запланированные рейсы. Соответственно, часть полетов придется отменить, но пассажирам, которые от этого пострадают, обещают вернуть средства.

Уже известно, что сокращения коснутся:

  • Италии,
  • Бельгии,
  • Ирландии,
  • Великобритании,
  • Португалия,
  • Германии.

Представители Ryanair говорят, что пытаются ускорить поставки самолетов и выразили надежду, что летнему сезону они получат все заказы и смогут комфортно обслуживать всех пассажиров.

"Курсор" писал ранее, что популярный ирландский лоукостер-перевозчик Ryanair объявил, что этой осенью расширяет географию своих полетов и открывает новые маршруты по доступным ценам.

Еще мы писали, что для израильтян, планирующих провести осенние праздники за рубежом, известный лоукостер Ryanair предложил дешевые авиабилеты по нескольким направлениям. Однако они в ограниченном количестве.

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