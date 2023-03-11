Популярный мессенджер может прекратить работу в Британии: что произошло

Приложению «проще уйти из страны или быть заблокированным на ее территории, чем подчиниться новым требованиям».

Мессенджер WhatsApp может перестать работать в Великобритании из-за нового закона о безопасности в интернете.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что глава WhatsApp Уилл Кеткарт выступил с резкой критикой законопроекта. По его словам, правительство страны может заставить WhatsApp применить новую политику модерации, которую невозможно внедрить.

Требования законопроекта предполагают, что правительство Британии потребует от мессенджера введения модерации сообщений. По словам Кеткарта, это невозможно без отказа от end-to-end encryption (сквозного шифрования, защищающего переписку пользователей).

«Все наши пользователи хотят безопасности – 98% находятся за пределами Великобритании, и они не хотят, чтобы ослабляли шифрование», – заявил Кеткарт.

CEO WhatsApp отметил, что приложению «проще уйти из страны или быть заблокированным на ее территории, чем подчиниться новым требованиям».

Как сообщал Курсор, один из самых популярных мессенджеров WhatsApp работает над новыми функциями и планирует внедрить значок закладок в приложение, чтобы пользователи могли видеть в переписке, какие сообщения были сохранены собеседником.

Курсор информировал ранее, что после новых обновлений популярный мессенджер WhatsApp не будет работать на почти 50 устройствах. В основном, это старые устройства на Android, но среди них есть устройства, работающие на iOS 10. Специалисты отмечают, что WhatsApp давно уже требует минимум iOS 12, поэтому эти iPhone не получают новые функции мессенджера.

Еще мы писали, что в последние годы мессенджеры стали для многих основным инструментом для общения. И сейчас есть множество приложений, с помощью которых мы можем обмениваться сообщениями и совершать звонки. И в Европе самым популярным из них в 2022 году стал Telegram, его скачивали чаще всего.