«Попытка нас уничтожить»: глава «вагнеровцев» публично обвинил военную верхушку рф

Евгений пригожин*, глава российской группы наемников «Вагнер», заявил сегодня во вторник, что министр обороны россии и начальник генерального штаба страны лишают «вагнеровцев» боеприпасов, и обвинил их в попытке уничтожить группу Вагнера.

«Начальник Генерального Штаба и министр обороны раздают направо и налево команды, в которых говорится о том, что ЧВК „Вагнер“ не только боеприпасы не давать, а в том числе и не помогать авиатранспортом. Сейчас пришла информация, что вычеркнули получение саперных лопаток для того, чтобы парни могли окапываться. Идет просто прямое противодействие, которое называется никак иначе как попытка уничтожить ЧВК „Вагнер“. Ее можно приравнивать к измене Родине. В тот момент, когда ЧВК „Вагнер“ бьется за Бахмут, теряя каждый день сотнями своих бойцов», — заявил пригожин в голосовом сообщении, размещенном в его Telegram-канале.

Это заявление предваряет выступление президента россии владимира путина перед российским парламентом, начало которого запланировано с минуты на минуту.

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