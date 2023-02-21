«Ситуация непростая»: Лукашенко приказал создавать добровольческие отряды территориальной обороны

Президент Беларуси Александр Лукашенко отдал приказ о формировании нового добровольческого отряда территориальной обороны, чтобы все умели «обращаться с оружием» и были готовы ответить на акт агрессии и поддерживать общественный порядок в мирное время.

Агентство Reuters сообщает, что Лукашенко сказал на заседании своего Совета безопасности в понедельник: «Ситуация непростая. Я уже не раз говорил: каждый мужчина — и не только мужчина — должен уметь хотя бы обращаться с оружием. Хотя бы для того, чтобы защитить свою семью, если нужно, свой дом, свой участок земли и, если нужно, свою страну».

Лукашенко, который год назад позволил россии* использовать Беларусь для ввода войск в Украину, часто заявлял, что его армия будет сражаться только в том случае, если Беларусь подвергнется нападению. Он также сказал, что «опыт» в Украине требует дополнительной защиты.

«В случае акта агрессии ответ будет быстрым, жестким и адекватным», — сказал Лукашенко.

Министр обороны Виктор Хренин заявил, что силы территориальной обороны будут насчитывать от 100 до 150 тысяч добровольцев, а при необходимости и больше. Военизированное формирование будет в идеале в каждом селе и городе.

По данным военного баланса Международного института стратегических исследований за 2022 год, профессиональная армия страны насчитывает около 48 000 военнослужащих и около 12 000 военнослужащих государственной границы.

Читайте также: в москве отреагировали на идею Лукашенко о переговорах путина и Байдена.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.