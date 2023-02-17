Португалия закрыла программу «золотых виз»

Португалия прекращает действие программы «золотых виз», благодаря которой иностранные граждане могли получить вид на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость или экономику страны. Со временем иностранцы, участвующие в этой программе, могли получить португальское гражданство.

Об этом сообщил португальский премьер-министр Антониу Кошта, информирует Publico.

Кошта заявил, что уже выданные документы будут продлевать только при оном условии — если иностранные покупатели намерены использовать недвижимость как постоянное жилье для себя и потомков или сдавать ее в аренду в течение длительного времени.

Программа Golden Visa Portugal запустили в октябре 2012 года. В рамках этой программы такие визы получили более 11 тысяч человек. Благодаря этому Португалия смогла привлечь в страну инвестиции на сумму более 6 млрд евро. Больше всего таких виз получили граждане Китая (5 258), Бразилии (1 178) и США (5 58).

С начала войны в Украине Португалия приостановила рассмотрение заявлений от россиян на получение «золотых виз».

Ранее Курсор писал о программе безвизового въезда в США: Израиль преодолел важное препятствие. США публикует данные, показывающие, что процент отказов израильским заявителям ниже 3%, как требуется, но предупреждает, что у правительства есть ограниченное время для принятия необходимых законов.

Курсор сообщал, что посол США в Израиле рассказал, когда вступит в силу безвизовый режим. Израиль и США уже длительное время ведут переговоры о введени безвизового режима между странами.