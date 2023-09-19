Посетительница роскошного ресторана заказала лобстера за 200 евро, но после шокировала своим поступком - видео

Совладелец заведения сперва подумал, что она шутит.

Жительница Швейцарии посетила остров Сардиния, на котором ошеломила посетителей роскошного ресторана своим поступком.

Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина и ее муж пришли в ресторан морепродуктов в Гольфо-Аранче, где они заказали лобстер по-каталонски с лингвини. Совладелец заведения Антонио Фасолино достал животное из аквариума, а после решил взвесить его на кухне.

После этого он рассказал паре клиентов о весе, составившем около 2 кг, и цене – 200 евро. После живой омар был помещен в прозрачное ведро, которое поставили рядом со столом супругов.

Однако прежде чем повара решили приготовить лобстера, посетительница спросила, может ли животное пораниться, если его выпустить с высоты. Когда окружающие сказали, что ему это не повредит, женщина решила бросить живого омара через металлические перила.

Отмечается, что лобстер всплыл после того, как коснулся воды. Других посетителей и сотрудников ресторана шокировал этот поступок, ибо они думали, что туристка из Швейцарии пошутила. По словам Антонио, его тронул этот добрый поступок.

"Сначала я подумал, что она шутит. Тогда я понял, что дама настроена серьезно и хочет сделать доброе дело. Видя ее радость и волнение, я тоже был тронут. Она была очень счастлива и взволнована тем, что смогла выполнить это желание, и мы были с ней счастливы", – добавил совладелец заведения.



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