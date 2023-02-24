После разговора с Зеленским Эрдоган поговорил с путиным

По словам президента Турции, «справедливый мир должен быть установлен без дальнейших жертв и разрушений в войне».

В пятницу, 24 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор владимир путин* провели телефонный разговор.

Об этом сообщает Anadolu.

Отмечается, что в ходе переговоров лидеры двух стран обсудили землетрясения в Турции и войну россии против Украины.

В частности, Эрдоган заявил, что справедливый мир должен быть установлен без дальнейших жертв и разрушений в войне.

При этом он добавил, что Анкара искренне хочет, чтобы достигнутые в Стамбуле договоренности были возрождены. Эрдоган подчеркнул, что Турция готова сделать это любым способом.

Ранее в пятницу, 24 февраля, в день годовщины полномасштабного вторжения российской федерации президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Отмечается, что главы двух стран обменялись мнениями относительно ситуации в Украине после года большой войны.

«Президент Турции заявил о готовности своей страны к посильному вкладу в приближение мира и урегулирование ситуации на основе прекращения огня и диалога», — говорится в сообщении.

Зеленский и Эрдоган также обсудили последствия разрушительных землетрясений в Турции с эпицентром в Кахраманмараше. Турецкий лидер выразил благодарность украинскому коллеге за солидарность в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Как сообщал Курсор, 5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому президенту путину с призывом прекратить огонь в Украине в одностороннем порядке. Турецкий лидер отметил, что необходимо организовать «справедливое урегулирование разногласий».

Эрдоган заявил, что «призывы к миру и переговорам должны сопровождаться односторонним прекращением огня россией с дальнейшим справедливым урегулированием».

В канцелярии турецкого президента сообщили, что стороны обсудили ряд вопросов, в частности турецко-российские отношения, региональные вопросы, ситуацию в Сирии и войну в Украине.

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