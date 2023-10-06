Последствия тайфуна на Тайване, в результате которого погиб человек

Китай после этого ожидают проливные дожди и сильнейший ветер.

Тайфун "Коину" с рекордным ветром обрушился на юг Тайваня. В результате были повалены деревья и разбиты окна в домах. Кроме того, известно о гибели человека в результате этой непогоды.

Об этом сообщает The Watchers.

Помимо одного погибшего, есть и раненые, которых насчитывается почти 400 человек. Вместе с тем в гавани острова пострадали более 70 лодок, а также серьезно повреждены две школы и отключено электричество.

Порывы ветра во время стихии достигали 343 км/ч, а устойчивые ветры - 199 км/ч. Стоит отметить, что это рекордные показатели для Тайваня с тех пор, как там начали вести учет скорости ветра в 1897 году. Устройство, измеряющее скорость ветра, вскоре сломалось.

В ближайшие три дня на юге Китая прогнозируются мощные ливни и сильные ветры. Там уже в связи с этим приостановили работу десятки паромных маршрутов, а туристов предупредили, чтобы они держались подальше от пляжных курортов. Ожидается, что к концу дня 6 октября тайфун перерастет в сильный тропический шторм и станет слабее по мере продвижения на запад вдоль южного побережья Китая.

Ранее "Курсор" писал о том, что у берегов Японии зафиксировано мощное землетрясение второй раз за сутки. Мощное землетрясение было ощутимо вблизи южной части японского архипелага Идзу, расположенного к югу от региона Токио. Национальное метеорологическое управление Японии отметило, что магнитуда толчков составила 6,3. По оценкам Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда составила 6,1.