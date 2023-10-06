У берегов Японии зафиксировано мощное землетрясение второй раз за сутки

Информация о жертвах и разрушениях в результате этого происшествия еще уточняется.

Мощное землетрясение было ощутимо вблизи южной части японского архипелага Идзу, расположенного к югу от региона Токио. Национальное метеорологическое управление Японии отметило, что магнитуда толчков составила 6,3. По оценкам Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда составила 6,1. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Об этом пишет "9 канал".

Уточняется, что все произошло в районе необитаемого острова Понафидина, в акватории Тихого океана на глубине 10 километров. В связи с этим, объявлено о возможном изменении уровня прибрежных вод. Население островов цепи Идзу призвали держаться подальше от побережья и устьев рек.

Примечательное, что за прошедшие сутки это уже второе землетрясение в этом регионе. У берегов Японии 5 октября произошло землетрясение магнитудой 6,6. Японские власти на фоне этого даже объявили угрозу цунами высотой около метра.

Ранее "Курсор" писал о том, что в Японии произошло сильное землетрясение. Землетрясение произошло 5 октября в 11 часов утра недалеко от Торисимы в цепи Идзу на глубине 10 километров, примерно в 550 км к югу от Токио. Сообщается, что волны цунами высотой до 30 см наблюдались как минимум на одном из островов Идзу после землетрясения поздно утром в четверг.

В последний раз землетрясение подобной силы наблюдалось возле острова Торисима в 2006 году, в результате чего цунами высотой 16 см достигло Миякедзимы. Это также первый случай объявления предупреждения о цунами на островах Идзу после извержения вулкана Тонга-Хунга Хаапай и цунами в 2022 году.