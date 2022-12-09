Посол рф в США рассказал, есть ли предпосылки для улучшения отношений между москвой и Вашингтоном

Посол рф* в США анатолий антонов подчеркнул в пятницу, что «предпосылок и сигналов» для улучшения отношений между Вашингтоном и москвой нет.

«У меня нет такой положительной оценки и даже намека на какой-то позитив, который может быть в российско-американских отношениях. У нас нет разговора о стратегической стабильности, мы должны это признать и сказать прямо», — сказал российский дипломат.

Антонов подчеркнул, что решение россии отложить переговоры с США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) не означает, они вовсе отменены.

Он также сообщил, что еще 30 сотрудников российского посольства покинут США 1 января следующего года в соответствии с визовыми ограничениями Госдепартамента.

Напомним, что заместитель министра иностранных дел рф сергей рябков подчеркнул недавно, что у москвы и Вашингтона «глубокие разногласия» в отношении реализации Нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), отметив, что каждая сторона отдает приоритет различным частям пакта.

Рябков подчеркнул, что Белый дом должен взять на себя инициативу по возобновлению переговоров между двумя сторонами после того, как они были приостановлены накануне, сославшись на недавние события в Украине в качестве причины задержки.

Замглавы МИД рф добавил, что москва предложит Вашингтону новые сроки возобновления переговоров по СНВ. Однако Рябков сказал, что маловероятно, что обсуждение возобновится до конца года, поскольку нет никаких признаков того, что США стремятся продолжить диалог с рф о «стратегической стабильности».

Ранее Курсор писал, что украинские десантники показали трофейный российский БМП «Басурманин».

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