Посол США по Северной Корее встретится с официальными лицами Японии и Южной Кореи

Сегодня, 6 февраля, стало известно о том, что спецпредставитель США по вопросам Северной Кореи проведет трехстороннюю встречу с официальными лицами Японии и Южной Кореи.

Стало известно о том, что Специальный представитель США по Северной Корее встретится с официальными лицами Японии и Южной Кореи в конце этой недели.

Об этом заявил в воскресенье Государственный департамент США после девяти испытаний баллистических ракет, которые, по словам официальных лиц США, были проведены Пхеньяном в прошлом месяце.

Посол США Сон Ким отправится в Гонолулу с 10 по 15 февраля на трехстороннюю встречу «для обсуждения широкого круга вопросов, включая полную денуклеаризацию Корейского полуострова, важность трехстороннего сотрудничества и немедленное решение проблемы похищений». — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что была сорвана попытка нанести ущерб статусу Израиля в Африканском союзе.

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