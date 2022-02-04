США одобрили продажу оружия союзникам на Ближнем Востоке

Государственный департамент США одобрил несколько потенциальных продаж оружия союзникам на Ближнем Востоке, включая Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, сообщил Пентагон в четверг.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Одобрение включает возможную продажу истребителей F-16 и сопутствующего оборудования Иордании на сумму 4,21 миллиарда долларов, говорится в заявлении Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона.

Госдепартамент одобрил запрос Иордании на поставку 12 истребителей F-16 C Block 70, радиолокационных станций наведения на цель и сопутствующих компонентов боеприпасов, включая хвостовые комплекты управляемых ракет. Основным подрядчиком по поставке истребителей является компания Lockheed Martin Corp.

Как ранее сообщал Курсор, в НАТО заявили, что наращивание присутствия России в Беларуси является крупнейшим за 30 лет. Генсек альянса заявил, что только в Беларуси сейчас находится более 30 тысяч российских военных, а у восточной границы Украины расположились еще 100 тысяч обученных солдат.

Кроме того, Байден одобрил ввод войск США в Восточную Европу. Президент США готов отправить 2 тысячи американских военных в Польшу и Германию на фоне обострения ситуации между Украиной и Россией. Как сообщается, войска прибудут из Форт-Брэгга, Северная Каролина.

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