Посол США рассказал, будет ли Байден бойкотировать Бен-Гвира

Посол США в Израиле Том Найдес во вторник отрицал, что он или администрация Байдена объявили бойкот ультраправому министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру. Однако, он сказал, что Вашингтон в первую очередь будет работать с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

«Бойкота нет. Я не бойкотирую… Мы собираемся работать с израильским правительством. Это демократически избранное правительство, — ответил Найдес после того, как ему задали вопрос во время интервью общественному телеканалу «Кан». — Мы будем работать со всеми. Но в принципе, с кем я буду работать, так это с премьер-министром».

Предпочтение работать с Нетаниягу — это то, о чем заявляли официальные лица Байдена в последние недели, и это часть того, что они называют новым подходом, направленным на то, чтобы привлечь давнего премьера к ответственности за политику некоторых из его ультраправых партнеров по коалиции, таких как Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич из партии «Религиозный сионизм».

«Премьер-министр сказал нам, что он очень крепко держит руль. Вот с кем мы имеем дело», — сказал Найдес каналу «Кан».

Тем не менее за закрытыми дверями Найдес сказал коллегам, что США не планируют встречи с Бен-Гвиром, сообщили The Times of Israel в прошлом месяце два источника, знакомых с этим вопросом.

Напомним, что новое правительство Нетаниягу начало довольно тяжело в своих отношениях с США после того, как Бен-Гвир — самопровозглашенный ученик покойного расистского раввина Меира Кахане — на прошлой неделе посетил Храмовую гору.

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