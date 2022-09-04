Напряженная ситуация в Иудее и Самарии: в США выступили с заявлением

Сообщается, что Соединенные Штаты заявили Израилю, что они обеспокоены эскалацией напряженности в Иудее и Самарии, поскольку израильские военные продолжают пятимесячную операцию, направленную на предотвращение атак палестинских террористов.

Силы обороны Израиля начали операцию, получившую название «Волнорез», после серии смертоносных нападений, в результате которых в период с середины марта по начало мая погибли 19 человек. С начала операции задержано более 1200 подозреваемых.

Только за последнюю неделю произошел ряд нападений, когда палестинские боевики обстреляли несколько военных постов в Иудее и Самарии, а недалеко от Хеврона солдат получил ножевое ранение. Также имели место многочисленные нападения с забрасыванием камнями израильских гражданских лиц.

Согласно новостям 13 канала, Барбара Лиф, помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока, которая недавно посетила регион, выразила серьезную обеспокоенность израильским официальным лицам ситуацией в Иудее и Самарии.

Сеть цитирует неназванного израильского чиновника, который сказал, что эскалация на территории «очень беспокоит американцев».

«Они выразили опасение по поводу эскалации безопасности, если эта динамика, в которой убивают палестинцев, продолжится», — сказал чиновник.

13 канал сообщил, что Лиф призвала Израиль к экономическим и другим шагам доброй воли, но опасается, что даже этого может быть недостаточно на фоне растущей напряженности.

Израильские официальные лица заявили Лиф, что Израиль также не хочет ухудшения ситуации с безопасностью, поэтому он продолжает массовые аресты, и добавили, что «нет никаких шансов», что Израиль остановит операцию.

Чиновники, которые встретились с Лиф, сказали каналу, что «если мы не хотим нападения в Тель-Авиве, Бней-Браке или Эльаде, мы должны входить в Шхем и Дженин». Три израильских города стали местами смертоносных нападений в начале этого года.

Ранее мы рассказывали, что в Палестинской автономии пограничные полицейские арестовали палестинцев, связанных с террористической группировкой «Исламский джихад»