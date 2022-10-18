Посол США в Израиле озвучил позицию Вашингтона в китайско-тайваньском конфликте

По словам Тома Найдса, Штаты оказывают Тайваню большую военную помощь и будут работать с тайванцами «по мере развития ситуации на местах».

Отношения между Соединенными Штатами Америки и Тайванем остаются крепкими.

Об этом в интервью Israel National News заявил посол США в Израиле Том Найдс.

Как известно, президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что Штаты будут защищать Тайвань военными средствами в случае нападения Китая.

«Джо Байден склонен быть честным и прямолинейным в своих взглядах. Наша позиция остается неизменной уже 40 лет. Отношения между США и Тайванем сильны. Мы оказываем им большую военную помощь и будем работать с тайванцами по мере развития ситуации на местах. Но Джо Байден — президент Соединенных Штатов, не забывайте об этом», — сказал дипломат.

Как сообщал Курсор, китайские официальные лица используют войну между рф* и Украиной как способ разработки новых стратегий в растущих конфликтах с Тайванем.

В частности, Пекин изучает опыт войны в Украине для разработки стратегий «гибридной войны» против Тайваня, включая использование беспилотников и психологическое давление, заявил высокопоставленный сотрудник службы безопасности Тайваня.

В то же время Тайвань также тщательно изучает уроки войны в Украине, чтобы знать, как он может отреагировать, если Китай, который рассматривает остров с демократическим управлением как свою собственную территорию, когда-либо выполнит угрозы применить силу для обеспечения соблюдения своих требований о суверенитете.

Также Курсор писал о том, что, по словам посла США в Израиле Тома Найдса, американский лидер Джо Байден разбирается в проблемах Ближнего Востока лучше, чем любой из его предшественников.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!