В Тель-Авиве проходит многотысячная демонстрация против судебной реформы: появились первые кадры

Один из протестующих «превратился» в Нетаниягу в арестантской форме с наручниками.

В Тель-Авиве проходит многотысячная демонстрация против судебной реформы.

Об этом информирует портал inn.co.il.

На одном из видео показаны центральные улицы Тель-Авива, заполненные протестующими. В руках у многих из них — флаги Израиля.

המחאה נגד המהפכה המשפטית בתל אביב: מאות מפגינים צועדים מדיזינגוף לכיוון קפלן @milleryuval_ pic.twitter.com/HngmNEI5w8 — גלצ (@GLZRadio) February 18, 2023

В другом ролике показан мужчина в маске, изображающей премьер-министра Биньямина Нетаниягу, одетый в арестантскую форму и «закованный» в наручники.

במהלך הצעדה נזרקו אבוקות על הכביש. בסרטון: אדם שהתחפש לנתניהו במדי אסיר עם אזיקים@milleryuval_ pic.twitter.com/aYi4jbjLaS — גלצ (@GLZRadio) February 18, 2023

Как сообщал Курсор, в Тель-Авиве в субботу, 21 января, прошли массовые митинги протеста. На этот раз демонстраций было две. Они полностью остановили движение в центре.

Власти закрыли некоторые участки дорог. Около тысячи полицейских обеспечивали безопасность.

Ранее Курсор сообщал, что в субботу, 14 января, в Тель-Авиве десятки тысяч людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы. Более тысячи полицейских были стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима были перекрыты. Центральные телеканалы вели прямые трансляции митинга.

До этого Курсор писал, что Израиль захлестнут массовые протесты: организаторы рассказали, к чему готовиться.

Также мы информировали о том, что полиция дала разрешение на проведение в субботу, 14 января, демонстрации в Тель-Авиве против судебной реформы. Соответствующий документ подписал командующий округом Тель-Авива суперинтендант Амихай Ашад.

При этом он отметил, что одним из условий проведения демонстрации является обязательство организаторов не допустить массового шествия. Также отмечается, что «запрещено выходить на дорогу, блокировать перекрестки или создавать какие-либо помехи для движения во время демонстрации».