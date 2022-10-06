Посол Украины ответил на слова министра юстиции Саара относительно войны против рф

По словам Евгения Корнийчука, позиция министра совпадает с позицией израильского правительства, которое пока что «избегает однозначности и ограничивается минимальной помощью».

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук ответил на слова министра юстиции Гидеона Саара относительно его позиции по вопросу войны в Украине и помощи украинскому народу.

Об этом сообщается на Facebook-странице посольства Украины в Израиле.

По словам дипломата, позиция министра совпадает с позицией израильского правительства, которое «избегает однозначности и ограничивается минимальной помощью».

«С гуманитарной помощью, какой бы важной она ни была, вы не выиграете войну. Это война Давида против Голиафа — Украина столкнулась с жестокой российской армией. Мы немедленно нуждаемся в военной и оборонной помощи, и я снова прошу лидеров Израиля помочь нам в этой войне, которую нам навязали без причин», — заявил Корнийчук.

Ка сообщал Курсор, министерство иностранных дел Израиля отреагировал на проведение владимиром путиным на оккупированных территориях Украины «референдумов» касаемо их присоединения к рф*.