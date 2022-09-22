Посольство Израиля в Мексике подверглось актам вандализма

Посольство подверглось актам вандализма со стороны демонстрантов, которые призвали Израиль выдать бывшего высокопоставленного чиновника, разыскиваемого в связи с исчезновением 43 студентов в 2014 году.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Протестующие скандировали «Смерть Израилю» и требовали экстрадиции главы Агентства уголовных расследований Томаса Зерона. После этого инцидента Израиль вызвал посла Мексики в Израиле.

«Мы очень серьезно относимся к этому вопросу. Мы ожидаем, что Мексика выполнит свои международные обязательства», – сказал официальный представитель МИД Эммануэль Нахшон.

Зерон, находящийся в Израиле, обвиняется в серьезных нарушениях, связанных с расследованием одной из самых страшных трагедий в области прав человека в стране, а также обвинениями в пытках и хищениях. В частности, его разыскивают по обвинению в компрометации расследования исчезновения 43 студентов 26 сентября 2014 года, а также обвиняют в хищении более 50 миллионов долларов и пытках подозреваемых.

Зерон бежал из Мексики после того, как в 2019 году после избрания Лопеса Обрадора возобновили дело о массовом похищении. С того момента он находится в Израиле, где попросил убежища. Еще в сентябре прошлого года Мексика направила письмо правительству Израиля, где призвала содействовать экстрадиции Зерона.

Ранее мы рассказывали, что посольство Украины в Израиле резко отреагировало на ядерный шантаж и мобилизацию в *рф, объявленную владимиром путиным. Там заявили, что россия признала свою военную несостоятельность, и добавили, что Украина продолжит защиту своего гражданского населения и предотвращение дальнейшей эскалации.

Также «Курсор» сообщал, что Лапид предлагает эвакуировать евреев из рф.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!