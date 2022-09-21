Посольство Украины в Израиле резко отреагировало на мобилизацию в рф

В сообщении сказано, что украинские военные продолжат защищать гражданское население.

«Спустя более чем двести дней после того, как *россия вторглась в Украину, путин самым отчетливым образом заявил: «Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства! Начиная с частичной мобилизации и заканчивая ядерным оружием». На наш взгляд, эта угроза означает только одно: признание военной несостоятельности россии. Украина продолжит делать все, что в ее силах, чтобы защитить свое гражданское население и предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе. Мы не станем пушечным мясом! Мы не будем молчать, пока не победим наших врагов!», – заявило посольство в Facebook.

Ранее мы рассказывали о том, что боец ВСУ на фоне объявление частичной мобилизации обратился к россиянам и заявил, что их ждет гибель в Украине. Он прокомментировал последствия этой ситуации для жителей рф, а также рассказал о том, как можно избежать мобилизации.

Также «Курсор» сообщал о комментарии эксперта касаемо причин, по которым путин решил объявить мобилизацию в россии. Прежде всего, диктатор увидел настоящую мощь украинской армии, а также осознал, что ему не удалось быстро захватить Украину, где его встретили не с цветами, а с оружием. Больше об этом читайте в нашем материале.

Помимо этого, во вторник, 20 сентября, стало известно, что Украина совместно с Израилем будет производить современные протезы. Это крайне актуальный вопрос из-за развязанной россией жестокой войны в Украине и огромного количества жертв среди военных и мирного населения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!