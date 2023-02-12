Столтенберг уйдет в отставку: в НАТО сделали официальное заявление

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила СМИ в воскресенье, что генеральный секретарь военного альянса Йенс Столтенберг планирует покинуть свой пост в октябре 2023 года.

«Мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга продлевался трижды, и в общей сложности он прослужил почти девять лет, — заявила в субботу поздно вечером официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. — Срок полномочий Генерального секретаря истекает в октябре этого года, и он не намерен добиваться еще одного продления своего мандата».

Премьер-министр Норвегии с 2000 по 2001 год и с 2005 по 2013 год Столтенберг стал 13-м генеральным секретарем НАТО в октябре 2014 года, и его срок полномочий продлевался трижды.

Заявление Лунгеску появилось появилось после того, как издание Welt am Sonntag сообщило сегодня утром, что генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг останется на этой должности до апреля 2024 года.

Неназванные высокопоставленные дипломаты заявили изданию, что государства-члены НАТО согласны с тем, что Столтенберг добился «выдающихся достижений» в свете продолжающегося вторжения россии в Украину. Источники добавили, что его пребывание на должности также обеспечит «стабильность во главе альянса в непростое время». В отчете издания утверждается, что норвежский политик, вероятно, станет президентом Всемирного банка после того, как уйдет в отставку, поскольку его выбрали возглавить Банк Норвегии в 2022 году.

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