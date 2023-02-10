Поставка Украине истребителей МиГ-29: какая страна готова начать процесс

Словакия может начать процесс переговоров о поставке Украине истребителей МиГ-29, заявил премьер-министр Эдуард Хегер.

Агентство Reuters цитирует слова Хегера: «Президент Украины попросил меня поставить МиГи. Теперь, когда пришел этот официальный запрос, можно начинать процесс переговоров».

Он добавил, что переговоры будут внутренними, а также с Еврокомиссией, потому что Словакия могла бы получить компенсацию за доставку.

Его министр обороны Ярослав Най заявил, что его стране больше не нужны самолеты, и она может либо продать их, либо передать Украине. Он добавил, что решение еще не принято.

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