Украинский пилот показал уникальное видео боевой работы истребителя МиГ-29

Пилот посвятил ролик своему павшему товарищу Евгению Лысенко, погибшему в воздушном бою с российскими оккупантами 9 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На видеозаписи, опубликованной украинским пилотом, впервые показано боевое применение американских противорадиолокационных ракет HARM AGM-88.

«За счет модернизации украинские Миги получили возможность применять такие ракеты и наносят тяжелые потери российским системам ПВО», — написал украинский военкор Юрий Бутусов.

На видео зафиксированы пуски неуправляемых ракет и стрельба из пушки по наземным целям.

«Ракета HARM сразу в начале видео показана на пилоне (большая ракета ближе к фюзеляжу, также под крылом меньше по размерам ракета «воздух-воздух» Р-73). Следующим кадром изображен пуск HARM. Российские источники признают высокую эффективность ракет HARM. В начале войны российское командование много раз заявляло о полном уничтожении украинской авиации, но сейчас понятно, что украинские самолеты успешно вышли из-под ударов, и применение дальнобойных самонаводящихся ракет делает украинскую авиацию очень опасным противником для ПВО и ПКС рф*», — написал в комментарии к видео Бутусов.

Ранее Курсор информировал о том, что в понедельник, 29 августа, украинские военные начали бои за Херсон. Военные объекты и склады оружия солдат рф горят по всему региону.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!