Поставки иранских дронов: США обвинили Генсека ООН в поддержке россии

США обвинили Генсека ООН в отказе расследовать поставки из Ирана вооружения в рф* и использование россией иранских дронов для войны в Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации издания, Антониу Гутерриш не отправил официальных лиц в Украину для проверки фактов, о которых заявляли мировые лидеры. Еще в октябре Великобритания, Франция и Германия призвали ООН расследовать факт применения россией иранских дронов.

Поставки дронов иранского производства в рф нарушают резолюции Совета безопасности ООН от 2015 года, которая закрепляет иранскую ядерную сделку. Эти страны потребовали, чтобы Гуттериш отправил в Киев должностных лиц для проведения проверки.

«Мы сожалеем, что ООН не предприняла никаких шагов для проведения нормального расследования этого сообщения о нарушениях. И также мы разочарованы тем, что Генсек, явно поддавшись угрозам россии, не выполнил мандат на расследование», — сказал заместитель посла США в ООН Роберт Вуд.

В связи с этим в США заявили, что генсек ООН «очевидно уступил российским угрозам».

Ранее глава ЦРУ рассказал, как сотрудничество Ирана и россии повлияет на Ближний Восток.

«Курсор» сообщал, что, помогая ирану, россия нарушила договор о нераспространении ядерного оружия.

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