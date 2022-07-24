«Постмодернистская шиза»: советник Офиса Президента Украины указал на неочевидные симптомы путина

Алексей Арестович полагает, что у путина* «постмодернистская шиза» и «специфическая психопатия».

Советник главы Офиса Президента также сообщил, что в организме путина есть и другие проблемы. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на эфир в ютубе «Фейгин Live».

Во время беседы обсуждались вопросы здоровья главы кремля, поскольку недавно слухи о его состоянии усилились.

Арестович отметил, что у путина легко заметить нарушение двигательных функций, и это свидетельствует об органическом поражении.

С другой стороны, как считает советник, в такой ситуации российский лидер не мог избежать и расстройств с психикой, поскольку он 20 лет при власти и имеет уже искривленное мировосприятие. По словам Арестовича, путин проходит тот же путь, что и советский кровавый лидер Сталин.

«Путинская психопатия, с моей точки зрения, очень специфична. Выражается она, в частности, в эмоциональной подавленности восприятия. То есть до полного обезболивания. Он переживает очень сильные эмоции, вызванные очень простыми стимулами – угроза или удовлетворение», – сказал Арестович.

Советник отметил, что это хорошо даже с точки зрения угрозы использования ядерного оружия. Он имеет в виду, что глава рф зациклен на рациональности, поэтому он на «ядерку» не пойдет.

«Напомню, что два самых страшных режима ХХ века, большевистский и нацистский, пытались построить рациональное общество. Путин – то же самое. Он делает третью попытку, но у него постмодернистская шиза. При этом он крайне рационален. Поэтому я не боюсь использование ядерного оружия путиным в результате умовыводов», – подытожил Арестович.

Наша редакция ранее писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине.

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