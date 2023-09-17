Постпред Израиля в ООН заявил, что Махмуда Аббаса необходимо убрать с должности председателя ПА

Он сделал ряд важных заявлений.

Накануне приезда премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН постпред еврейского государства в этой организации Гилад Эрдан дал новое интервью. Он заявил, что добивается в ООН максимальной изоляции Ирана, а также резко высказался относительно председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса.

Об этом сообщает "9 канал".

Эрдан особо выделил антисемитские высказывания председателя ПА, который заявил, что евреи сами спровоцировали свое массовое истребление в нацистской Германии, загнав немцев в кабалу долгов и займов. Эрдан подчеркнул, что после такого израильским дипломатам нужно убедить коллег по ООН в том, что Махмуда Аббаса следует убрать с должности, ведь его высказывание свидетельствуют о том, что он "похоже, выжил из ума".

"По моему мнению, иногда из-за военных операций мы акцентируем внимание на ХАМАСе или "Исламском джихаде" как на основных врагах. На самом деле нам следует позиционировать и Палестинскую автономию под руководством Аббаса как врага", - считает Эрдан.

Однако он не считает, что Иерусалиму нужно "помогать" арабам с выбором приемника Аббаса. Он пояснил, что рекомендации Израиля могут только навредить в этой ситуации.

Кроме того, Эрдан поделился своими мыслями относительно голосования ОАЭ за пропалестинские инициативы. По его мнению, это неприятно, но не критично.

"Не только Эмираты поддерживают антиизраильские инициативы, но и многие страны Европы. Главное то, что связи между Иерусалимом и Абу-Даби последовательно улучшаются", - отметил он.

Ранее "Курсор" писал о том, что в руководстве ПА могут произойти изменения.