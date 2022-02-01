Британское расследование раскрывает онлайн-антисемитизм со стороны полиции

Отчет раскрывает культуру антисемитизма, расизма, сексизма и других ненавистнических сообщений лондонской полиции в социальных сетях и приложениях для обмена сообщениями.

Отчет британского наблюдательного агентства обнаружил антисемитские, расистские, секситские и другие сообщения полицейских Лондона в социальных сетях и в мессенджерах.

Об этом сообщает Israel National News.

Отчет Независимого управления по вопросам поведения полиции (IOPC) показал, что неприемлемый контент, которым обменивались сотрудники полиции, включал расистские и секситские сообщения в WhatsApp, а также очень оскорбительную шутку об Освенциме.

Исследование началось в 2018 году и в нем рассматриваются сообщения полиции участка Чаринг-Кросс.

Мэр Лондона заявил, что возмущен поведением полиции, которое описано в отчете IOPC.

Известно, что полицейские, причастные к этому, были уволены, так как любой, кто выражает антисемитизм, сексизм, обвиняется в издевательствах и домогательствах, не достоин носить полицейскую форму.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что правозащитники обвинили Израиль в преступлениях против человечности.

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