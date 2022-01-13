Потребительские цены в США переживают самый резкий рост с 1982 года

Потребителей в Соединенных Штатах можно простить за ощущение, что они застряли в неприятной временной деформации, поскольку последние правительственные данные показывают, что инфляция в прошлом месяце выросла самыми высокими годовыми темпами за 40 лет.

Об этом сообщает aljazeera.com.

Индекс потребительских цен, который измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг, вырос в декабре на 7% по сравнению с тем же периодом год назад. Это самый резкий 12-месячный всплеск с июня 1982 года.

В месячном исчислении индекс потребительских цен вырос на 0,5% в декабре после роста на 0,8% в ноябре. Стремительный рост инфляции стал отличительной чертой восстановления экономики США, поскольку цепочки поставок перепутались, а нехватка материалов и рабочих увеличила расходы для бизнеса. Фирмы, в свою очередь, затем перекладывают по крайней мере часть этих более высоких производственных затрат на потребителей.

Инфляция особенно тяжела для домохозяйств с низкими доходами, у которых большая доля доходов расходуется на рост цен, особенно на предметы первой необходимости, такие как продукты питания, топливо и жилье.

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