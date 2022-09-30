Появилась реакция кремля на подачу Украиной заявки на членство в НАТО

По словам спикера мид рф, «падать вниз всегда легче, чем набирать высоту», а ползти россии «исторически мешают крылья».

Пресс-секретарь министерства иностранных дел российской федерации мария захарова прокомментировала подачу Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО.

Позицию внешнеполитического ведомства страны-агрессора захарова высказала в своем Telegram-канале.

«Сегодня каждый выбрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей, в НАТОвскую помойку. А мы в будущее. Будет сложно? Да. Потому что падать вниз всегда легче, чем набирать высоту. Но вы же помните: ползти нам исторически мешают крылья. Вперед, вместе, во имя света и с Богом!» — написала захарова.

Как сообщал Курсор, в пятницу, 30 сентября, Украина подписала заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс. Об этом в пятницу объявил президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующий документ вместе с Зеленским подписали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического Альянса. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто», — сказал Зеленский.

Также Курсор информировал о том, что сегодня, 30 сентября, российский главарь владимир путин объявил об аннексии Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины.

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