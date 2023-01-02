Появились кадры повреждений аэропорта Дамаска в результате предполагаемого израильского удара

20:07, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

На спутниковых снимках видны повреждения взлетно-посадочных полос аэропорта Дамаска в результате предполагаемого израильского удара.

На недавно опубликованных спутниковых снимках видны повреждения взлетно-посадочных полос в сирийском международном аэропорту Дамаска в результате авиаудара, приписываемого Израилю рано утром.

Сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило, что двое сирийских солдат погибли в результате авиаударов по аэропорту.

Согласно официальному уведомлению, направленному сирийскими авиационными властями, одна взлетно-посадочная полоса в аэропорту Дамаска остается непригодной для использования, а вторая в результате удара была укорочена на 500 метров, что препятствует посадке крупных самолетов.

Новые изображения показывают, что одна взлетно-посадочная полоса была поражена несколько раз, а другая — одной ракетой.

Считается, что крупное оружие контрабандой переправляется через Сирию на иранских грузовых авиалиниях, которые часто приземляются в аэропорту Дамаска.

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