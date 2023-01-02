Появились кадры повреждений аэропорта Дамаска в результате предполагаемого израильского удара

На спутниковых снимках видны повреждения взлетно-посадочных полос аэропорта Дамаска в результате предполагаемого израильского удара.

На недавно опубликованных спутниковых снимках видны повреждения взлетно-посадочных полос в сирийском международном аэропорту Дамаска в результате авиаудара, приписываемого Израилю рано утром.

Сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило, что двое сирийских солдат погибли в результате авиаударов по аэропорту.

Согласно официальному уведомлению, направленному сирийскими авиационными властями, одна взлетно-посадочная полоса в аэропорту Дамаска остается непригодной для использования, а вторая в результате удара была укорочена на 500 метров, что препятствует посадке крупных самолетов.

both runways at Damascus International Airport appear damaged by the Israeli airstrike last night on the latest Sentinel-2 satellite image https://t.co/PQKM2nDojt pic.twitter.com/F1VXw5nR4T — Samir (@obretix) January 2, 2023

Новые изображения показывают, что одна взлетно-посадочная полоса была поражена несколько раз, а другая — одной ракетой.

Считается, что крупное оружие контрабандой переправляется через Сирию на иранских грузовых авиалиниях, которые часто приземляются в аэропорту Дамаска.

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